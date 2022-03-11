Главное: Жозеп Боррель назвал ошибку Украины. Это обещание о вступлении в НАТО.

Детали: Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибку Украины. Его цитирует TF1.

Он сказал: «Были вещи, которые мы предлагали, но не могли осуществить на практике, как обещание Украине и Грузии по членству в НАТО».

Также чиновник добавил: «Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить».

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