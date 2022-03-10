Стало известно, сколько украинцев покинули страну с начала войны с РФ

Главное: С начала войны за границу выехали более полутора миллиона украинцев. Вернулись в страну 190 тысяч украинцев, большинство из которых — мужчины, желающие вступить в ряды обороны.

Детали: С начала военного вторжения РФ западные границы Украины пересекли более 1,5 миллиона человек, из них 1,34 миллиона выехали, и более 190 тысяч вернулись в страну. Об этом 10 марта сообщила Госпогранслужба.

Как уточнили в ведомстве, среди покинувших украинскую территорию 1,18 миллиона человек — граждане Украины и 165 тысяч — иностранцы.

За сутки 9 марта госграницу на западном участке пересекли почти 118 тысяч человек и почти 16 тысяч транспортных средств. Из них 102 тысячи человек выехали, и около 16 тысяч человек прибыли в Украину.

Отмечается, что пассажиропоток остался почти неизменным по сравнению с предыдущими сутками.

Наибольшее скопление людей и транспорта наблюдается на украинско-польском участке. За сутки среды границу с Польшей пересекли 73 тысячи человек.

В Госпогранслужбе напомнили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме (кроме Звонкового).

Также пограничники рекомендуют пересекать границу с ЕС в пунктах пропуска с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Республикой Молдова — на данный момент они загружены минимально.

В тему: Названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать.