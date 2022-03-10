Бензин на Киевщине стремительно дорожает

Главное: На Киевщине бензин продается уже почти за 50 гривен за один литр. Украинцы предполагают, что цены на горючее будут расти и дальше.

Детали: В Киевской области зафиксировано значительное повышение топлива. Так, бензин можно приобрести по цене 48 гривен за литр. Об этом сообщают соцсети.

«В Киевской области стоимость бензина достигла 48 грн за литр. А еще недавно, помню, возмущались 27 грн за литр. Ребята, это не предел», — отмечает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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