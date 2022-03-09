Украина получит два миллиарда евро помощи

Главное: Два миллиарда евро получит Украина. Их выделяет ЕБРР.

Детали: Европейский банк реконструкции и развития выделяет Украине два миллиарда долларов. Финансисты сообщили о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны.

В ЕБРР пообещали сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении страны, как только позволят условия.

Известно, что данное финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний: в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования.

Отмечается: «Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться».

Сообщается также, что разработанная программа обеспечения устойчивости и обеспечения средств к существованию поможет странам, непосредственно пострадавшим от притока украинских беженцев.

Информируется: «Женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей».

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