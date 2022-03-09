В МАГАТЭ прокомментировали напряженную ситуацию вокруг ЧАЭС

Главное: В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию на ЧАЭС. Там говорят, что ситуация – не критическая.

Детали: Международное агентство по атомной энергии прокомментировало ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции. Там нет электроснабжения.

Отмечается следующее: «МАГАТЭ пока не видит критического влияния на радиационную безопасность после обесточивания всех объектов ЧАЭС».

Сообщается: «Украина проинформировала МАГАТЭ об исчезновении электроэнергии на ЧАЭС».

Кроме этого глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения.

В тему: ЧАЭС и другие ядерные объекты Зоны отчуждения были обесточены, причина – повреждение высоковольтной линии, сообщает «Энергоатом».