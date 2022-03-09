Украину назвали главным фаворитом грядущего Евровидения

Главное: Украинскую группу Кalush Оrchestra назвали главным фаворитом Евровидения. На фоне продолжающейся войны.

Детали: Эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали Украину главным фаворитом грядущего песенного конкурса Евровидение. Он пройдет в итальянском Турине.

Все это происходит на фоне продолжающейся войны.

На победу нашей страны ставят 2,37 к 1.

Второе место отдают Италии – 3,5 к 1.

Напомним, что конкурс примет арена Pala Alpitour. Первый полуфинал пройдет 10 мая, второй – 12 мая, а финал – в 14 числа.

В тему: Украину на Евровидении представит группа Кalush Оrchestra с песней Stefania.