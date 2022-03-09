В Офисе президента рассказали о многочисленных покушениях на Зеленского

Главное: На Владимира Зеленского совершено более десяти покушений. Об этом говорят в Офисе президента.

Детали: Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил на многочисленные покушения, которые пережил глава государства Владимир Зеленский. Его цитирует «Украинская правда».

Он сообщил: «Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее».

Чиновник добавил: «Все диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах».

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