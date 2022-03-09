Россия может остаться и без сигарет

Главное: Табачная компания Imperial Brands уходит из России. Она производит сигареты Davidoff, West, Parker & Simpson и Jade.

Детали: Британская табачная компания Imperial Brands, которая производит сигареты Davidoff, West, Parker & Simpson и Jade, уходит из России. Уже со среды, 9 марта.

Сообщается, что также закрывается завод в Волгограде.

Информируется: «Данное решение принято в условиях очень сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьезных нарушений».

Добавим, что это четвертая по размерам продукции табачная компания в мире.

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