На ЧАЭС кое-что произошло

Главное: ЧАЭС обесточена. Как и другие объекты Зоны отчуждения.

Детали: ЧАЭС и другие ядерные объекты Зоны отчуждения были обесточены. Причина – повреждение высоковольтной линии, сообщает «Энергоатом».

Отмечается, что длительное отсутствие электричества может привести к выходу радиации из хранилища отработанного ядерного топлива.

Как стало известно, в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около двадцати тысяч отработанных топливных сборок.

Информируется следующее: «Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение».

Там добавили: «Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы».

Сообщается, что без электричества не работает вентиляция на объекте, и весь персонал может получить опасную дозу излучения.

Кроме этого не работает система пожаротушения, и это большой риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.

Резюмируется: «В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания. Обесточен и город Славутич».

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