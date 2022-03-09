Стало известно, как сейчас работает киевское метро

Главное: Метро в Киеве продолжает работать. Интервал движения – около сорока минут.
Детали: В Киеве метро продолжает работать несмотря на войну. О том, как это происходит, поведали в КГГА.
Режим перевозок действует с 8-00 до 19-00.
При этом подземные станции круглосуточно работают как укрытие.
Схема движения поездов следующая:
- Красная линия – от ст. «Шулявская» до ст. «Университет»,
- Синяя линия – от ст. «Героев Днепра» до ст. «Теремки» (без остановки на станциях «Майдан Независимости» и «Площадь Льва Толстого»),
- Зеленая линия – от ст. «Сырец» до ст. «Выдубичи» (без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская» и «Золотые ворота»), кроме этого работает участок «Славутич»-«Красный хутор».
Ориентировочный интервал движения составляет сорок минут.
В тему: В Киевской области пройдет эвакуация людей.