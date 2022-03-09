Известное британское издание написало, что Россию в Украине остановит сильнейший мороз

Главное: На Украину надвигается сильный мороз. The Times считает, что он остановит наступление России.

Детали: The Times написал, что на Украину надвигается сильный мороз. Британское издание считает, что это остановит российское наступление.

Отмечается, что во многих регионах нашей страны на этой неделе прогнозируются морозы: например, в Харьковской области ночью будет до минус 20 градусов.

В статье сказано: «Резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в 40-тонных железных морозильных камерах».

Сообщается: «Морозы нанесут ущерб всем сторонам, но удар по застопорившейся колонне россиян под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным».

Резюмируется, что арктический воздух движется через Россию и Украину – он будет сочетаться с восточным ветром.

При этом морозы несут большую угрозу и для мирного населения, с учетом того, что во многих городах сейчас нет отопления.

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