В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины

Главное: ООН запретила своим сотрудникам называть агрессию против Украины войной. Так в организации пытаются избежать репутационных рисков.

Детали: Организация Объединенных Наций по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины «войной» или «вторжением». Об этом сообщает The Irish Times.

Персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться «беспристрастными». Отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

«Некоторые конкретные примеры речи, которые можно или нельзя использовать в этот момент. Используйте „конфликт“ или „военное наступление“, а не „войну“ или „вторжение“, когда речь идет о ситуации в Украине», — рекомендуют в письме.

Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков. Слово «война» относительно агрессии против Украины также запретили употреблять власти РФ. Там вторжение называют «специальной военной операцией».

В тему: В НАТО боятся, что война России против Украины выйдет за пределы наших границ.