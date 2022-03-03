С начала войны из Украины бежали почти миллион человек

Главное: С начала войны Украину покинули более 835 тысяч людей. Данные приводят в ООН.

Детали: В ООН рассказали о беженцах из Украины с начала войны с Россией. На 1 марта нашу страну покинули уже 835 928 людей.

Информируется, что 454 тысячи человек уехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч – в Словакию, 65 тысяч – в Молдову, 43 тысяч – в Россию, 38 тысяч – в Румынию, 350 человек – в Беларусь.

Еще 52 тысячи украинцев уехали в другие европейские страны

Отмечается, что 12 миллионов человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, а более четырех миллионов украинских беженцев могут нуждаться в защите и помощи в соседних странах в ближайшие месяцы.

В тему: Действие украинских загранпаспортов продлили на пять лет.