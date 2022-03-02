ООН может помочь Украине крупной суммой

Главное: ООН обещает финансовую помощь Украине. Это 1,7 миллиарда долларов.

Детали: В ООН хотят помочь Украине деньгами. Об этом пишет Aljazeera.

Сообщается, что речь идет о 1,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что сразу 12 миллионов человек в нашей стране будут нуждаться в помощи и защите из-за войны с Россией.

Информируется следующее: «Агентства ООН обратились с призывом об оказании чрезвычайной помощи из-за резко возросших гуманитарных потребностей, срочно запросив 1,7 миллиарда долларов для помощи людям, которые выехали из страны, и тем, кто все еще там находится».

Сообщается, что уже в ближайшие месяцы помощь может понадобиться более чем четырем миллионам украинцев в соседних странах.

Отмечается, что 40% денег будут давать людям напрямую наличными.

Предполагается, что программа помощи включает продукты питания, воду, поддержку услуг здравоохранения и образования, а также помощь приютам для восстановления поврежденных домов.

Резюмируется, что план также направлен на поддержку властей в обслуживании и создании транзитных и приемных центров для перемещенных лиц.

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