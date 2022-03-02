НБУ ослабил ряд запретов: список

Главное: В Украине ослабили запреты на операции в иностранной валюте. Сделал это НБУ.

Детали: Национальный банк Украины ослабил ряд запретов. Они касаются операций в иностранной валюте.

Сообщается, что с 1 марта вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч гривен в день.

Также предусматривается возможность использования платежных карточек за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений до запрета, который касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из нашей страны по поручению клиентов.

Финансовый регулятор заявляет, что без ограничений в дальнейшем будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ.

Кроме этого информируется, что снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенные на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет осуществляться в пределах остатка средств на счете при условии их наличия.

Подчеркивается, что решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

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