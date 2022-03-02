В Украине заработала гуманитарная горячая линия

Главное: Гуманитарная горячая линия заработала в Украине. Ее закрыло правительство.

Детали: Кабинет министров запустил в Украине гуманитарную горячую линию. Она поможет по ряду вопросов.

Правительство сообщает, что работает она по номеру 1545 (звонки с телефонов мобильных операторов бесплатные).

Информируется, что на линию можно обращаться по следующим вопросам:

— проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;

— повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры; эвакуация и возвращение граждан, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;

— потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;

— потребности в лекарствах;

— потребности в горючем;

— вопросы социальных выплат, получения пенсий;

— проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.

Сообщается, что для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15 (оплата по тарифам соответствующего оператора связи).

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