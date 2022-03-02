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Новости > Эвакуационные рейсы в Украине: расписание на 2 марта

Эвакуационные рейсы в Украине: расписание на 2 марта

Александр Панько
02.03.22 11:45
695
Эвакуационные рейсы в Украине: расписание на 2 марта

Главное: В Украине продолжаются эвакуационные рейсы поездов. Появилось расписание.

Детали: В среду, 2 марта, «Укрзализныця» планирует еще несколько эвакуационных рейсов. Опубликовано актуальное расписание.

Отмечается, что из Харькова в Тернополь отправится двухэтажный поезд Skoda City Elephant – отправка поезда планируется с Южного вокзала в 14:30.

Кроме этого эвакуационный скоростной экспресс Харьков-Львов запланирован на 17.00.

На сегодня намечены такие поезда: Днепр-Киев, 14:00; Днепр-Трускавец, 14:20; Запорожье-Львов, 09:30; Запорожье-Киев, 10:50; Запорожье-Ужгород, 14:45.

Подчеркивается, что посадка в дизель-поезда будет происходить в порядке живой очереди, а предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

В тему: Украина и Россия обменялись пленными.

Тэги: общество, Укрзализныця, война, новости Украины

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