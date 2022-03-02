Генштаб ВСУ заявил, что Беларусь уже атакует Украину

Главное: Генштаб ВСУ отмечает, что Беларусь наносит ракетные удары по Украине. Местные войска приведены в боевую готовность.

Детали: Генеральный штаб ВСУ сообщает об угрозах со стороны Беларуси. Военные считают, что возможна новая атака.

Отмечается, что по украинским гражданским и военным объектам с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары.

Информируется: «Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов».

Отмечается, что с 24 февраля с Беларуси ведутся ракетные обстрелы территории Украины, и удары наносятся по военным и гражданским объектам.

В сообщении сказано: «Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. Была замечена значительная активность авиационной техники».

Резюмируется, что было зафиксировано движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

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