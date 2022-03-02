Зеленский обратился к евреям со всего мира

Главное: Владимир Зеленский сделал очередное обращение. Он обратился к евреям со всего мира.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое обращение. Он обратился к евреям, которые живут во всем мире.

Глава государства сказал: «В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Ошиблись. Затем Бабий Яр».

Он отметил: «Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира: разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричит об убийствах мирных людей. Кричит об убийстве украинцев».

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