У России забрали крупный спортивный турнир

Главное: Россия осталась без чемпионата мира по волейболу. Решение приняла Международная федерация по данному виду спорта.

Детали: Россию лишили чемпионата мира по волейболу из-за войны в Украине. Такое решение приняла Международная федерация по данному виду спорта.

Как известно, турнир был запланирован на 26 августа – 11 сентября и должен был пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

В тему: Россию оставили без пляжного футбола.