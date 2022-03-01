Россию оставили без пляжного футбола

Главное: Россия осталась без пляжного футбола. Из-за войны с Украиной.

Детали: Россию лишили всех международных соревнований по пляжному футболу. Об этом сообщает Украинская ассоциация данного вида спорта.

Отмечается: «Решение о присоединении к санкциям против России за войну в Украине приняли в Международной организации пляжного футбола 28 февраля».

Решение рассчитано на 2022-й год.

В прошлом году Россия принимала чемпионат мира по пляжному футболу под эгидой ФИФА, который сборная Украины решила бойкотировать.

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