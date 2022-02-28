Воздушная тревога в городах Украины, из Крыма вылетели бомбардировщики и истребители

Главное: Вечером 27 февраля во множестве городов Украины была объявлена воздушная тревога и появилось сообщение о вылете российских истребителей и бомбардировщиков. Ожидается трудная ночь.

Детали: Вечером 27 февраля объявлена воздушная тревога в Киеве, Львове, Тернополе, Волыни, Ивано-Франковске, Черкассах, Одессе, Харькове, Умани, Кропивницком, Днепре, Энергодаре, Мариуполе, Полтаве, Кременчуге, Каменец-Подольском, Александрии, Хмельницком. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

СМИ также сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители.

Массовые воздушные тревоги, о которых сейчас сообщается по Украине, означают, что нас ждет сложная ночь. Скорее всего начнется массированная атака в Украине по всем флангам сразу и везде. Если Украиной и Россией не будет подписано мирное соглашение на переговорах в Беларуси.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»