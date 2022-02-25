У Ангелы Меркель в магазине украли кошелек

Главное: Неизвестный обокрал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель во время шопинга в Берлине.

Детали: У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в магазине украли кошелек. Как сообщает Bild, он находился в сумке, которая висела на тележке.

При этом, как отмечается, вместе с Меркель в магазине находились ее телохранители. Позже она обратилась в местное отделение полиции, где написала заявление.

Справка: Ангела Меркель — первая женщина-канцлер Германии. Она возглавляла немецкое правительство с 2005 года. Ее вероятным преемником в должности канцлера станет социал-демократ Олаф Шольц, возглавляющий сейчас министерство финансов Германии.

В тему: В мае 2021 года Ангела Меркель рассказала, чем займется после своей отставки: «Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого».

По данным местных СМИ, после отставки она будет получать пенсию в размере 15 тыс. евро. При этом у нее будет свое бюро из девяти человек, финансируемое за счет бюджета.