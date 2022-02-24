Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Главное: Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Министерства иностранных дел о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией. Как сообщает «Европейская правда», по поручению Главы Украинского государства МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права.

Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.

Отмечаем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубым нарушением Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права«, — сообщает МИД.

МИД Украины также отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве.

При этом Украина не разрывает консульские отношения с Россией — в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

«Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных», — отмечает МИД.

Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в обычном режиме.