Украинцев заверили, что продуктов питания хватит на две-три недели

Главное: Продуктов питания в Украине хватит на две-три недели. Об этом говорят в Офисе президента.

Детали: В Офисе президента Украины заявили, что продуктов питания хватит на пятнадцать-двадцать дней. Об этом сообщил Михаил Подоляк.

Он сказал следующее: «На сегодня проверенные запасы на пятнадцать-двадцать дней в складских помещениях сетей магазинов».

Отмечается: «Например, в АТБ, можно констатировать это. То есть, безусловно, если будет такой спекулятивный спрос такой как на АЗС, то чуть меньше по количеству дней у нас будет продуктов питания. Но это все будет решаться в оперативном режиме».

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