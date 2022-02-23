Минздрав принял важное решение по вакцинации в Украине

Главное: В Украине разрешили открывать ампулы с вакциной от коронавируса ради одного укола. То есть им не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для прививки.

Детали: Отныне в Украине врачи могут открывать флакон с многодозной вакциной против COVID-19 для одного пациента. Как сообщает «Украинская правда.Жизнь» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, для украинцев эта норма означает два существенных момента: никаких ожиданий, пока соберется нужное количество людей и возможность выбрать любую вакцину, независимо от того, на скольких людей рассчитан флакон.

Он объяснил, что каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество дозировок. Так, во флаконе вакцины Moderna — 10 доз для первичной прививки и 20 доз для бустера. Каждый флакон AstraZeneca содержит 10 доз, а вакцины Comirnaty/Pfizer — 6 доз (после необходимого разведения).

И только СoronaVac содержит одну дозу.

Раньше, чтобы открыть один флакон многодозной вакцины, необходимо было прививать из него не менее 6 человек.

Однако теперь пациент может получить какую-либо вакцину, даже если больше желающих нет.

То же касается работников мобильных бригад по вакцинации. Они могут использовать для прививки любую имеющуюся COVID-вакцину, независимо от количества желающих.

При этом остатки вакцины следует утилизировать через 6 часов после открытия флакона, если не все дозы были использованы.

В тему: По состоянию на начало 2022 года от коронавируса были привиты более половины всех людей на планете.