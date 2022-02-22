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Новости > Специалисты обнаружили на китайских рынках 20 потенциально опасных для людей вирусов

Специалисты обнаружили на китайских рынках 20 потенциально опасных для людей вирусов

Александр Панько
22.02.22 16:34
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Специалисты обнаружили на китайских рынках 20 потенциально опасных для людей вирусов

Главное: Ученые исследовали вирусы диких животных, которые можно приобрести на рынке в Китае и идентифицировали 102 патогена, поражающих млекопитающих. Более 20 из них потенциально опасны для людей, поскольку могут вызвать эпидемии и пандемии.

Детали: Ученые из Китая решили исследовать вирусы 18 видов диких животных, которые являются деликатесами в Китае и продаются на местных рынках. Как сообщает «Украинская правда.Жизнь», среди них были образцы с известного рынка Хуанань в Ухани, откуда, как считается, распространился вирус, спровоцировавший пандемию болезни COVID-19.

В частности, они взяли образцы биоматериалов из органов дыхания и стула у бамбуковых крыс, сурков, панголинов, ежей и виверр, а также более редкой дичи, которая попадает в продажу нелегально — всего 1941 животное — и проанализировали их методом секвенирования РНК. Таким образом, они исследовали генетическую информацию вирусов.

Некоторые животные выглядели больными, например, у дикобразов отмечали паралич, у панголинов — анорексию и судороги, у сурков — гриппоподобные проявления, а у енотов — насморк.

Ученые обнаружили 102 специфических вируса, из которых 65 никогда не описывали. Ни в одном образце не обнаружили близкородственных к SARS-CoV-2 возбудителей.

В результате исследователи выделили 21 вид потенциально наиболее угрожающих вирусов для человека. Их носителями являются виверры, дикобразы, нутрии, бамбуковые крысы, енотовидные собаки и малайские панголины.

Среди патогенов был вирус птичьего гриппа H9N2. Он распространен у домашних птиц и уже инфицировал людей в Китае. Его также идентифицировали у виверр и барсуков, которые имели признаки респираторной инфекции.

У диких животных был обнаружен вирус гриппа типа В, вирус парагриппа человека и вирус Норволк. Ранее ученые считали, что этот патоген может поражать людей и животных.

По мнению исследователей, ослабленный организм животных может привести к передаче вирусов между видами и их развитию. Также вирусы в организмах дичи могут мутировать и потенциально становиться опасными для людей.

Справка: Из-за контактов с дикими животными, в частности из-за потребления их мяса, люди могут заражаться вирусами, что в дальнейшем может вызвать вспышку новой болезни. В ВОЗ предполагают, что именно так произошло с коронавирусом SARS-CoV-2 — он попал к человеку от китайских летучих мышей.

В тему: В ноябре 2021 года ученые из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке выяснили, какие животные могут быть переносчиками коронавируса. В данный список (не считая летучих мышей и грызунов) угодили многие дикие животные, на которых ведется охота человеком — пятнистый олень или азиатский буйвол, а также выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, а также домашние кошки.

Тэги: животные, Китай, здоровье, наука, вирус, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2

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