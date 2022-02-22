У Путина запутались, в каких границах признали самопровозглашенные «ЛДНР»

Главное: Российская Дума ратифицировала признание «ДНР и ЛНР». Но не ясно, в каких границах.
Детали: Российская Дума ратифицировала признание самопровозглашенных «ДНР и ЛНР». За это проголосовали единогласно четыреста парламентариев.
Напомним, соглашение с РФ рассчитано на десять лет.
При этом неясно, в каких границах произошло это признание.
Так, заместитель руководителя МИД Андрей Руденко заявил, что «ДНР и ЛНР» признали «в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия».
При этом прес-секретарь президента РФ Владимира Путин Дмитрий Песков отметил, что признание произошло «в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году».
Кроме этого глава ДНР Денис Пушилин сказал, что «границы ДНР будут в пределах Донецкой области».
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