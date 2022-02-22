Американские дипломаты в Украине эвакуируются на ночь в Польшу

Главное: Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше, а днем возвращаться для предоставления консульских услуг.

Детали: Американские дипломаты, работающие в Украине, будут проводить ночи в Польше. Как сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter, они регулярно будут возвращаться в Украину для предоставления консульских услуг.

«Наши коллеги, которые недавно переехали во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг», — написал он.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.