После запуска соцсеть Трампа не успевает регистрировать всех желающих

Главное: Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть TRUTH Social.

Детали: Поздним вечером в воскресенье, 20 февраля, в Apple App Store появилось приложение соцсети Truth Social, которую запустил бывший президент США Дональд Трамп. Как сообщает «Экономическая правда», приложение автоматически загрузилось на устройства Apple, владельцы которых ранее оформили предварительный заказ.

Некоторые пользователи сообщили, что у них возникли проблемы с регистрацией учетной записи или были добавлены в список ожидания с сообщением: «Из-за большого спроса мы добавили вас в наш список ожидания».

Справка: Соцсеть Трампа запускает компания Trump Media & Technology Group, возглавляемая бывшим членом Палаты представителей Дэвином Нуньесом. TMTG планирует выйти на биржу в Нью-Йорке путем слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) (DWAC) и получит $293 млн наличными, при условии, что ни один акционер DWAC не выкупит свои акции. Также в декабре TMTG привлекла $1 млрд для финансирования от частных инвесторов: эти деньги также не будут доступны для закрытия соглашения DWAC.

В тему: О запуске социальной сети TRUTH Social Дональд Трамп объявил в октябре 2021 года. «Я очень рад тому, что с помощью своей социальной сети смогу дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с большими технологиями», — объяснил он.