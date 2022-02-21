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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, какую пользу приносит пост

Предстоятель УПЦ рассказал, какую пользу приносит пост

Александра Кудрявцева
20.02.22 21:10
271
Предстоятель УПЦ рассказал, какую пользу приносит пост
Главное: Пост заставляет человека посмотреть на себя, обратить на себя самого внимание.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
 
Блаженнейший пояснил верующим смысл Евангельской притчи о блудном сыне (Лк.15, 11-31).
 
«Когда живем в пресыщении, то обычно на себя не смотрим. Но, находясь в довольстве, душа человека страдает. Когда же он ограничивает себя, то у него возникает необходимость разобраться в себе и найти выход из положения, в котором он находится», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Блаженнейший отметил, что каждый человек на каких-то этапах своей жизни в той или иной степени подобен блудному сыну. «И когда грешим, то отдаляемся от Бога», — добавил архипастырь
 
«Во время поста человек понимает, что это является причиной его бедствий. И через молитву и добрые дела понимаем, что именно возвращает нас к Богу»— пояснил Предстоятель УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий пояснил, что не у всех хватает решимости, как у блудного сына.
 
«Но когда человек встает и делает первый шаг к Богу, то Господь уже идет человеку навстречу и дает благодать, чтобы нам вернуться к той жизни, ради которой был создан человек», — заключил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным.

Тэги: УПЦ

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