Предстоятель УПЦ рассказал, какую пользу приносит пост

Главное: Пост заставляет человека посмотреть на себя, обратить на себя самого внимание.

Блаженнейший пояснил верующим смысл Евангельской притчи о блудном сыне (Лк.15, 11-31).

«Когда живем в пресыщении, то обычно на себя не смотрим. Но, находясь в довольстве, душа человека страдает. Когда же он ограничивает себя, то у него возникает необходимость разобраться в себе и найти выход из положения, в котором он находится», — сказал Предстоятель УПЦ

Блаженнейший отметил, что каждый человек на каких-то этапах своей жизни в той или иной степени подобен блудному сыну. «И когда грешим, то отдаляемся от Бога», — добавил архипастырь

«Во время поста человек понимает, что это является причиной его бедствий. И через молитву и добрые дела понимаем, что именно возвращает нас к Богу», — пояснил Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий пояснил, что не у всех хватает решимости, как у блудного сына.