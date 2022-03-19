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Новости > Ушлый аферист Роман Фелик и пирамида Helix ограбили миллион украинцев, утверждают СМИ

Ушлый аферист Роман Фелик и пирамида Helix ограбили миллион украинцев, утверждают СМИ

Автор: «Фраза»
19.03.22 18:39
6829
Ушлый аферист Роман Фелик и пирамида Helix ограбили миллион украинцев, утверждают СМИ

Украинские СМИ утверждают, что несмотря на огромное количество обманутых жертв, а также несколько случаев самоубийств после потери сбережений, ушлый бизнесмен Роман Васильевич Фелик до сих пор остается на свободе.

«Наверняка все помнят самую громкую аферу 20-го века МММ и главаря-афериста Мавроди? В этом веке также есть аферы, конечно, не такого глобального масштаба, но все же. Так, „строители“ финансовой пирамиды Helix из Тернополя обокрали и обманули собственных клиентов на 150 миллионов гривен», — пишут журналисты.

СМИ утверждают, что «в январе 2017-го года, полиция получила около 350 заявлений от пострадавших, сейчас их в разы больше. Организаторы-аферисты — Роман Фелик, Дмитрий Нагут и Богдан Воронцов. Тогда у этих руководителей пирамиды был изъят целый модный автопарк, который оценивался в 12 000 000 гривен, элитная недвижимость на 15 000 000 грн, а также 1 000 000 грн на счетах и 500 000 грн наличкой. Так, „строители“ финансовой пирамиды Helix из Тернополя обокрали своих клиентов».

«Роман Фелик — аферист, который любит играть на публику и кишиться своим богатством, обманывая доверчивых граждан. Мошенник Фелик обожает шиковать и выкладывать модные фото с роскошного отдыха. И это, несмотря, на заведенные на него криминальные дела. Смотрите сами, как отдыхают „строители“ финансовых пирамид в то время, как обманутые вкладчики продолжают писать многочисленные заявления в полицию с призрачной надеждой вернуть свои кровные деньги обратно», — пишут журналисты.

«Кстати, после того, как Фелик вышел на свободу под залог, он успел прославиться своей агрессией и неадекватным поведением. Так, местный сайт „Всё будет Винница“ опубликовал статью „Тернопольский аферист Роман Фелик избил жену, ее IPhone 7+ и разбил две элитные иномарки“. Так, в материале сообщается, что он с кулаками набросился на жену, певицу Ирину Новомлинскую. В итоге она даже вызвала полицию», — утверждает СМИ.

Журналисты пишут, что «Украину захлестнула масштабная финансовая пирамида... Компания Helix, а, следовательно, и Роман Фелик, продолжают свой развод. Они привлекают деньги доверчивых украинцев и других стран при помощи обменников, а также агентской сети. Схема проста: пополните свой счет через спецобменник, а потом получите дивиденды от своих вложений. Только вот в итоге: ни бабла, ни «дивидендов».

Тэги: криминал, Роман Фелик, Фелик Роман, Фелик Роман Васильевич, Helix, Дмитрий Нагут, Богдан Воронцов

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