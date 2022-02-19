Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России

СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России

Автор: «Фраза»
19.02.22 17:46
121
СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России

СМИ утверждают, что организатор группировки так называемых «черных арбитражников» Traffic Devils Александр Александрович Слобоженко «подкупивший силовиков мошенник», каких «немного в Украине».

Александр Слобоженко и его мутные схемы

«Представляясь мастером арбитража, Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды гривен для российских ОПГ и простых дельцов черного рынка. Что такое „арбитраж“? Все относительно просто — если в ходе блужданий в сети вы неожиданно оказываетесь на сайте „выгодного казино“ или еще более мутной тематике — значит, вас, как пользователя „пролили“, т.е. продали.

Процесс заманивания случайных посетителей в злачные углы интернета и есть арбитраж. Понятно, что честные люди, да и просто брезгливые, заниматься арбитражем не будут: тут надо неоднократно переступать через свою совесть», — говорится в статье.

«Как пишет украинская пресса, Александр Слобоженко, возможно, один из самых заметных „околоказиношных“ дельцов на постсоветском пространстве. 23-летний юнец, лидер группировки „черных арбитражников“ Traffic Devils специализируется на том, что тысячами заманивает наивных игроков в сети нелегальных (то есть абсолютно незаконных) онлайн-казино.

Оборот его „предприятия“ достигает $1 млн в месяц, количество оболваненных „лохов“ измеряется десятками тысяч (не вообще, а тоже в месяц). Александр Слобоженко швыряется деньгами, обновляет свой люксовый автопарк столь же часто, как и гардероб, одновременно призирая уплату налогов. При этом интерес к нему со стороны правоохранительных органов какой-то вялый и робкий, хотя мог бы открыть новые горизонты для „исследований“ не только фискалам и киберполиции, но и контрразведке», — пишут журналисты.

Также в статье говорится: «В прошлом году Александр Слобоженко решил, что в Украине ему слишком тесно, и обратил свой взор на „запоребрик“. Россия — страна большая, дураков там, как минимум, в три раза больше — перспективный рынок для подпольных онлайн казино и „комбинаторов“ типа Слобоженко, научившихся извлекать из доверчивости и дремучей глупости звонкую монету.

Зачем Александру Слобоженко офисы в России

Итак, Александр Слобоженко стал покорять „мордор“. Он открыл офисы в:

— Москве

— Санкт-Петербурге, куда немедля въехало по полсотни таких же, как Слобоженко, алчных паразитов.

В московском „кубле“ принялись „лить трафик“ и „пилить бабло“ без шума и пыли (по крайней мере, без выноса „сора из избы“), а вот в питерском практически сразу же всё завоняло».

«У человека, отдающего себе отчет, в каком мире он живет, не может не вызвать удивление и даже возмущение, как Александр Слобоженко на седьмом году войны выстраивает свою подпольную „империю“ в России. Не замечая гибель наших солдат, страдания беженцев, угрозы полномасштабного вторжения. Единственное препятствие, которое расстроило Сашу во время последнего интервью — карантинные ограничения при пересечении границ», — также говорится в статье.

Тэги: криминал, Александр Слобоженко, Traffic Devils

Комментарии

Статьи

19.02.22 18:46

Закончится ли обострение на Донбассе в феврале 2022 большой войной? Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Алексей Паращенко – альфонс украинской политики
19.02.22 18:11

Алексей Паращенко – альфонс украинской политики

Автор: «Информатор»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.22 16:16

Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"
19.02.22 15:20

Управделами УПЦ объяснил смысл двух первых прошений молитвы «Отче наш»
19.02.22 14:40

Священник УПЦ рассказал, что каждый православный должен положить в «тревожный чемоданчик»
19.02.22 13:01

Ученые из Китая узнали о ядре Земли кое-что интересное
19.02.22 11:13

Американцы при помощи нанотехнологий сумели существенно укрепить бетон
19.02.22 10:46

Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
19.02.22 05:21

Всемирный день защиты морских млекопитающих: какой праздник отмечается 19 февраля
18.02.22 22:41

Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене
18.02.22 22:15

Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня
18.02.22 19:11

В центре Донецка взоравли армейский уазик
19.02.22 10:46

Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
18.02.22 22:15

Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня
18.02.22 19:11

В центре Донецка взоравли армейский уазик
18.02.22 19:00

Главные новости за 18 февраля 2022 года
18.02.22 16:54

Столичные власти создали памятку на случай чрезвычайной ситуации, взрывов домов и эвакуации
18.02.22 15:59

Жителей «ДНР» массово эвакуируют в Россию
18.02.22 15:23

Министр обороны рассказал, как за два года удастся отказаться от призыва в армию
18.02.22 11:59

Россия объявила учения с запуском крылатых ракет под руководством Путина
18.02.22 11:32

Вторая украинская спортсменка попалась на допинге в Пекине
17.02.22 22:31

Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня
15.02.22 11:46

По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала
15.02.22 16:17

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании
12.02.22 18:52

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
15.02.22 12:54

Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР
17.02.22 00:01

Популярная туристическая страна решила переименовать свою столицу
12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса
18.02.22 10:48

Молдавский пилот написал в небе у границы Украины слово «расслабьтесь»
13.02.22 05:20

Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля
Фото и Видео
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
В центре Донецка взоравли армейский уазик
В центре Донецка взоравли армейский уазик
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.