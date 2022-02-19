СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России

СМИ утверждают, что организатор группировки так называемых «черных арбитражников» Traffic Devils Александр Александрович Слобоженко «подкупивший силовиков мошенник», каких «немного в Украине».

Александр Слобоженко и его мутные схемы

«Представляясь мастером арбитража, Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды гривен для российских ОПГ и простых дельцов черного рынка. Что такое „арбитраж“? Все относительно просто — если в ходе блужданий в сети вы неожиданно оказываетесь на сайте „выгодного казино“ или еще более мутной тематике — значит, вас, как пользователя „пролили“, т.е. продали.

Процесс заманивания случайных посетителей в злачные углы интернета и есть арбитраж. Понятно, что честные люди, да и просто брезгливые, заниматься арбитражем не будут: тут надо неоднократно переступать через свою совесть», — говорится в статье.

«Как пишет украинская пресса, Александр Слобоженко, возможно, один из самых заметных „околоказиношных“ дельцов на постсоветском пространстве. 23-летний юнец, лидер группировки „черных арбитражников“ Traffic Devils специализируется на том, что тысячами заманивает наивных игроков в сети нелегальных (то есть абсолютно незаконных) онлайн-казино.

Оборот его „предприятия“ достигает $1 млн в месяц, количество оболваненных „лохов“ измеряется десятками тысяч (не вообще, а тоже в месяц). Александр Слобоженко швыряется деньгами, обновляет свой люксовый автопарк столь же часто, как и гардероб, одновременно призирая уплату налогов. При этом интерес к нему со стороны правоохранительных органов какой-то вялый и робкий, хотя мог бы открыть новые горизонты для „исследований“ не только фискалам и киберполиции, но и контрразведке», — пишут журналисты.

Также в статье говорится: «В прошлом году Александр Слобоженко решил, что в Украине ему слишком тесно, и обратил свой взор на „запоребрик“. Россия — страна большая, дураков там, как минимум, в три раза больше — перспективный рынок для подпольных онлайн казино и „комбинаторов“ типа Слобоженко, научившихся извлекать из доверчивости и дремучей глупости звонкую монету.

Зачем Александру Слобоженко офисы в России

Итак, Александр Слобоженко стал покорять „мордор“. Он открыл офисы в:

— Москве

— Санкт-Петербурге, куда немедля въехало по полсотни таких же, как Слобоженко, алчных паразитов.

В московском „кубле“ принялись „лить трафик“ и „пилить бабло“ без шума и пыли (по крайней мере, без выноса „сора из избы“), а вот в питерском практически сразу же всё завоняло».

«У человека, отдающего себе отчет, в каком мире он живет, не может не вызвать удивление и даже возмущение, как Александр Слобоженко на седьмом году войны выстраивает свою подпольную „империю“ в России. Не замечая гибель наших солдат, страдания беженцев, угрозы полномасштабного вторжения. Единственное препятствие, которое расстроило Сашу во время последнего интервью — карантинные ограничения при пересечении границ», — также говорится в статье.