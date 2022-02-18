Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня

Главное: В четырнадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось пять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.

Детали: Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны 5 комплектов наград.

Биатлон

Масс-старт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия);

2. Мартин Понсилуома (Швеция);

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).

Масс-старт, женщины

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция);

2. Тириль Экхофф (Норвегия);

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия).

Конькобежный спорт

Мужчины, 1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды);

2. Лоран Дюбрей (Канада);

3. Ховар Лоренцен (Норвегия).

Фристайл

Женщины, хафпайп

1. Элин Гу (Китай);

2. Кэсси Шарп (Канада);

3. Рэйчел Каркер (Канада).

Мужчины, ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария);

2. Алекс Фива (Швейцария);

3. Сергей Ридзик (ОКР).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня.