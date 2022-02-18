Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня

Главное: В четырнадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось пять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.
Детали: Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны 5 комплектов наград.
Биатлон
Масс-старт, мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия);
2. Мартин Понсилуома (Швеция);
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).
Масс-старт, женщины
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция);
2. Тириль Экхофф (Норвегия);
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия).
Конькобежный спорт
Мужчины, 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды);
2. Лоран Дюбрей (Канада);
3. Ховар Лоренцен (Норвегия).
Фристайл
Женщины, хафпайп
1. Элин Гу (Китай);
2. Кэсси Шарп (Канада);
3. Рэйчел Каркер (Канада).
Мужчины, ски-кросс
1. Райан Регез (Швейцария);
2. Алекс Фива (Швейцария);
3. Сергей Ридзик (ОКР).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня.