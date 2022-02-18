Столичные власти создали памятку на случай чрезвычайной ситуации, взрывов домов и эвакуации

Главное: В условиях усиления напряженности на границах Украины власти Киева разработали памятку для населения и школ на случай чрезвычайной ситуации.

Детали: В Киеве разработали краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения соответствующего сигнала системы оповещения. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

«Вчера мы успешно протестировали систему, которая даст возможность надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и населения. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствия или нетрудоспособности. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, показав листовки о том, как себя вести в случае сигнала.

Отдельная памятка создана для школ. Отметим, что большинство инструкций в памятке, касающихся взрывов, эвакуации населения, спрятаны под qr-кодами.

Он также напомнил, что за последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое.

«В целом на сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА, которую мы постоянно обновляем», — заключил Пантелеев, добавив, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.

В тему: По мнению президента США Джо Байдена, угроза российского вторжения в Украину в ближайшие дни очень высока. При этом он, как и прежде, не стал указывать точную дату. Однако, по данным СМИ, речь идет о ближайшем воскресенье. В России эту информацию опровергли.

Сегодня Минобороны РФ объявило об учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина, которые пройдут накануне, 19 февраля. Учения пройдут в том числе и у границ Украины.