Украинцам озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом

Главное: Украина скоро пройдет пик волны пандемии коронавируса. Уже через две-три недели.

Детали: Появился прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Его озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник сообщил следующее: «Мы сейчас проходим пик заболеваемости, мы видим вторую неделю подряд уже снижение заболеваемости. И это будет уже третья неделя, которая покажет, что уменьшается количество случаев и госпитализации в больницы».

Он считает: «Еще две-три недели и мы уже будем идти вниз по показателям заболеваемости, если не будет никаких дополнительных непредвиденных особенностей штамма коронавируса».

Министр сказал: «Сегодня в Украине пациентами уже занято меньше 40% койко-мест, выделенных под коронавирус. Еще меньше их занято теми, кому необходима кислородная терапия. Это позитивные тенденции, которые свидетельствуют о том, что мы проходим пик. И к тому же, на протяжении трёх последних дней у нас количество выписанных из больниц превышает количество госпитализированных - как взрослых, так и детей».

Резюмируется, что в Украине нет риска для коллапса системы здравоохранения в связи с распространением заразы, так как при нынешнем количестве вакцинированных и такой агрессивности штамма риска для коллапса системы здравоохранения нет.

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