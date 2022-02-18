Смертельный пожар в Измаиле оборвал жизни супругов-пенсионеров

Главное: В Измаиле произошел пожар. Его жертвами стали два пенсионера.
Детали: Минувшей ночью в Измаиле (Одесская область) произошел смертельный пожар. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.
Информируется: «Во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры – мужчина 1936 года рождения и его жена 1937 года рождения».
Сейчас устанавливаются причины ЧП.
На месте инцидента работали четыре единицы пожарной техники и тринадцать спасателей.
В тему: Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео.