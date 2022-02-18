Коронавирус в Украине: 34 938 заболевших и 282 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 34 938 людей. Умерли 282 человек.

Детали: Ситуация с коронавирусом не улучшается. Данные на пятницу, 18 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 34 938 случаев заразы. Госпитализировали 3 323 больных, а выздоровели 29 254 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 52 932, методом ИФА – 5 424, экспресс-тестами – 58 269.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (4 538) и Одесской области (3 587).

Умерли 282 человека. За все время скончались 104 106 людей.

С начала пандемии заболели 4 672 198 человек, а выздоровели 3 896 009 людей.

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