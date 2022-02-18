В Украине допустили к использованию лекарство от ковида

Главное: Минздрав разрешил использовать для лечения ковида таблетки «Паксловид» от Pfizer. Планируется, что всего в Украину поставят 300 тыс. курсов препарата.

Детали: После проведенной экспертизы в Украине разрешили использовать для лечения коронавируса препарат «Паксловид» американской компании Pfizer. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на министра Виктора Ляшко, он предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести до средней и тяжелой.

«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором информируем дополнительно», — заявил он, что еще до регистрации препарата Министерство подписало контракт с Pfizer на поставку 300 тысяч курсов «Паксловида».

Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч (из 300 тысяч законтрактованных) курсов «Молнупиравира» — еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

«Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же у них нет особых требований хранения», — отметил министр.

В тему: В середине декабря 2021 года Минздрав объявил о намерении закупить партии «Паксловида» и «Молнупиравира».