Международный день операционной медицинской сестры: какой праздник отмечается 14 февраля

Сегодня, 15 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день операционной медицинской сестры, Всемирный день детей, больных раком, День чествования участников боевых действий на территории других государств и День перезагрузки любви.

Международный день операционной медицинской сестры

Международный профессиональный праздник для высшей категории сестринского персонала был официально утвержден в 2009 году представителями европейской ассоциации операционных медицинских сестер.

Появление этой профессии произошло в 1891 году, однако направление этой хирургической деятельности существовало и раньше. Проведение сложных хирургический операция было невозможно без помощи ассистентов, поэтому медсестер начали обучать некоторым навыкам, чтобы они могли оказать помощь хирургу во время оперативного вмешательства. Многие годы сестры не могли принимать решений самостоятельно, а только лишь беспрекословно выполняли указания хирургов. В настоящее время — это настоящие профессионалы, которые обладают высоким уровнем знаний и могут справляться со сложными задачами самостоятельно.

В этот день в большинстве европейских стран проводятся торжественные конференции и поздравляют персонал медицинских учреждений. Медсестры, работающие в операционных блоках, делятся опытом и принимают поздравления от коллег. Особо отличившимся вручают премии и награды. Часто к поздравлениям персонала медицинских учреждений присоединяются и сотрудники сторонних организаций.

В 2015 году знаменательным событием для лучших европейских медицинских сестер из Словении, Турции, Эстонии, Испании и Ирландии стало утверждение премии «Ansell Cares® H.E.R.O. Service Award». Мероприятие было организовано австралийской компанией «Ansell», специализирующейся на продаже медицинского оборудования.

Всемирный день детей, больных раком

История события началось в 2001 году по инициативе международного объедения родителей больных малышей. Впервые это мероприятие было проведено 15 января в Люксембурге, но позднее его решили перенести на следующий месяц. В настоящее время оно отмечается в 40 различных государствах планеты.

Некоторое время назад эмблемой кампании была выбрана Золотая лента, символизирующая бесценность ребенка и побуждающая общество помнить о маленьких героях. Это малыши, школьники и их родственники, самоотверженно борющиеся со страшным заболеванием, победители, сумевшие преодолеть рак и жить дальше, а также волонтеры и медики, которые помогают несовершеннолетним пациентам.

Каждый год по всей планете порядка 200 тысяч ребят заболевают раком, 50% из которых гибнет. Согласно официальной статистике данное заболевание занимает вторую позицию в списке причин детской смертности после насильственной гибели (травмы, убийства, суицид).

Большая часть онкологических болезней в раннем возрасте отличаются стремительным развитием в организме. Лишь использование своевременной качественной помощи врачей позволяет вовремя выявить наличие патологии и справиться с ней, дав ребенку шанс на полноценную здоровую жизнь. Благодаря современным терапевтическим методикам удается спасти в среднем 70% пациентов. Большинство из тех, кто все-таки умирает, тоже имели возможность выжить. Им не удается помочь из-за недостатка финансовых средств, донорской крови и профессиональной помощи медиков.

С учетом подобных обстоятельств, волонтеры и активисты всемирного дня больных раком детей, сегодня призывают небезразличных к беде граждан оказывать возможную помощь: стать донором, произвести благотворительную помощь в специализированные фонды. Во многих российских регионах 15 февраля организуются разнообразные акции и тематические мероприятия, основная задача которых — привлечение внимания к серьезной проблеме и напоминание о том, что сегодняшний праздник — это не день печали и уныния, а праздник победы детей, их родителей, докторов и всех людей, не равнодушных к чужой беде, над страшной болезнью — раком.

День чествования участников боевых действий на территории других государств

На национальном уровне этот праздник был учрежден Указом президента Украины от 12 февраля 2004 года. 15 февраля выбрано не случайно. До 2004 года этот день был известен как День вывода Советских войск из Афганистана. В народе этот день называли просто — День Афганца.

Безусловно, война в Афганистане стала наиболее масштабной военной операцией за пределами Советского союза, в которой принимали участие советские войска. По некоторым официальным данным, в этой войне погибло более двух тысяч солдат-украинцев. Больше 4 тысяч вернулись искалеченными. Около сотни до сих пор считаются без вести пропавшими. И это только официальная статистика.

Не стоит забывать, что советскими войсками в Афганистане также было уничтожено около миллиона жителей этой страны, а само государство в экономическом и социальном развитии было откинуто на многие десятилетия назад.

Но эта война была не единственной. В разное время Советская армия принимала участие в военных конфликтах в Египте, на Кубе, в Чили, Эфиопии и многих других странах. Но отдельного праздника, который бы был посвящен участникам боевых действий в этих странах, не было. Многих военнослужащих возмущал этот факт. Поэтому различные гражданские организации, представляющие интересы этих военнослужащих, не один раз подавали запросы президенту об учреждении специального дня, приуроченного заслугам этих военнослужащих.

В результате их стараний в феврале 2004 года было решено сделать единый праздник, который бы отмечал заслуги всех военнослужащих, которые служили за пределами своей страны.

Традиционно в этот день проходят различные конференции, встречи, производится торжественное возложение цветов у памятников афганцам. Президент Украины встречается с представителями ветеранов этих войн, проводит награждения. В церквях и храмах проходят специальные литургии, посвященные памяти погибших солдат.

День перезагрузки любви

День перезагрузки любви празднуется сразу после Дня святого Валентина. История возникновения этого праздника доподлинно неизвестна, но определенно он связан с праздником всех влюбленных.

На последний возлагают надежды все, у кого есть пара. Это могут быть ожидания романтического вечера вдвоем, приятного сюрприза или просто теплых слов. Перевод отношений в новый формат тоже часто бывает приурочен именно к 14 февраля. И если человек не получит ожидаемого, он будет расстроен или даже всерьез разочарован своей половинкой. Неудачный День святого Валентина не приведет к расставанию действительно крепкой пары, но может стать «последней каплей» в отношениях, которыми кто-то один и так не очень доволен.

Поэтому не нужно бояться «перезагрузить» себя и своего любимого человека. Только через перемены возможно развитие. 15 февраля вы можете сделать следующее:

1. Хорошо подумать об имеющихся отношениях, сформулировать свои потребности и ожидания от них.

2. Откровенно поговорить со своей половинкой. Главное — не делать это в плохом настроении. В таком случае разговор практически гарантированно приведет к ссоре. Поэтому, если вы находитесь под впечатлением от неудачного Дня святого Валентина, беседу лучше отложить на несколько дней.

15 февраля можно расценивать как День перезагрузки любви не только в формате романтических взаимоотношений, но и как любовь к себе. Очень важно принимать и одобрять себя, заботиться о себе. Без этого не получится выстроить не только здоровые отношения, но и вообще хоть что-то хорошее. Ведь самооценка влияет на семью, карьеру и общую удовлетворенность жизнью. Поэтому 15 февраля стоит отпраздновать также любовь к себе, удовлетворить собственные потребности и исполнить свои желания.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Сретение Господне;

— Громница у славян;

— Праздник фонарей Юаньсяо;

— День Паринирваны;

— День киберспорта в Украине;

— День национального флага Канады;

— Всемирный день православной молодёжи.