Офис президента обстреляли из рогатки

Главное: Столичные правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который обстрелял металлическими шариками из рогатки окна в Офисе президента.

Детали: Сегодня работники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента.. Как сообщает Департамент коммуникации МВД, в результате стрельбы повреждены стекла двух окон.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая квалификация.

В тему: 20 марта 2021 года сторонники заключенного Серея Стерненко в ходе акции протеста под Офисом президента на ул. Банковой разрисовали здание и забросали его дымовыми шашками.

В итоге стоимость ремонта составила более 1,5 млн гривен.