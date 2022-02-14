Олимпиада-2022: Итоги десятого дня

Главное: В десятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось четыре комплекта наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 14 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.
Бобслей
Монобоб, женщины
1. Кайли Хамфрис (США);
2. Элана Мейерс (США);
3. Кристин де Брюин (Канада).
Фигурное катание
Танцы на льду
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция);
2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (ОКР);
3. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США).
Фристайл
Акробатика, женщины
1. Сюй Мэнтао (Китай);
2. Анна Гуськова (Беларусь);
3. Меган Ник (США) .
Прыжки с трамплина
HS140, командный турнир, мужчины
1. Австрия;
2. Словения;
3. Германия.
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги девятого дня.