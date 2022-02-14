Олимпиада-2022: Итоги десятого дня

Главное: В десятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось четыре комплекта наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 14 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.

Бобслей

Монобоб, женщины

1. Кайли Хамфрис (США);

2. Элана Мейерс (США);

3. Кристин де Брюин (Канада).

Фигурное катание

Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция);

2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (ОКР);

3. Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США).

Фристайл

Акробатика, женщины

1. Сюй Мэнтао (Китай);

2. Анна Гуськова (Беларусь);

3. Меган Ник (США) .

Прыжки с трамплина

HS140, командный турнир, мужчины

1. Австрия;

2. Словения;

3. Германия.

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги девятого дня.