В Apple подготовили неприятный сюрприз своим почитателям

Главное: Компания Apple пересмотрит свою ценовую политику. Связано это с производством чипов TSMC.

Детали: Компания Apple собирается пересмотреть свою ценовую политику по отношения к будущим iPhone. Об этом пишет инсайдер Mydrivers.

Сообщается, что связано это с чипами TSMC.

Производитель заявил, что его нынешние производственные мощности полностью загружены, в особенности линии передовых процессов (5 и 4 нм).

Отмечается, что в 2021-м году тайваньская компания повышала цены на свою продукцию, в том числе и для Apple, которая размещает там заказы на процессоры.

В этом году отпускная цена однокристальных систем Apple вырастет примерно на 10%, что скажется на цене для конечного потребителя.

Стоит напомнить, что сейчас в Apple заняты внедрением в производство однокристальной системы Apple A16, выполненной по 4-нм техпроцессу. Чип станет основой для будущих смартфонов семейства iPhone 14.

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