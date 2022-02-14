Зеленский дал депутатам и олигархам сутки, чтобы вернуться в Украину

Главное: Президент Владимир Зеленский призвал всех выехавших из Украины бизнесменов и нардепов в течении суток вернуться. В противном случае он пригрозил «серьезными выводами».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выбывшим из Украины народным депутатам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись обратно в этот решающий момент. Как сообщает «Украинская правда», сам глава государства сообщил, что его семья в Киеве.

«Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, моя жена — первая леди, должна показывать своим примером, как нужно вести себя. Это не обязательно для всех остальных, но я считаю, что это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества», — заявил Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом 14 февраля.

Количество же вылетевших 13 февраля чартеров, по его мнению «говорит о том, что у нас богатая страна». «Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины», — добавил глава государства.

«Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий... Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Считаю, что они должны возвратиться», — сказал Зеленский, пообещав в противном случае сделать «серьезные выводы».

Он также обратился к олигархам, отметив, что государство не будет влиять на бизнес, но считает, что те должны вернуться к предприятиям и своим сотрудникам.

В тему: Украинские олигархи и бизнесмены массово покинули Украину чартерными рейсами. По данным СМИ, только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.