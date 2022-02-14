Главные новости за 14 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 14 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 16 993 человека. Умерли 142 больных.

- В конце рабочей недели в Украине ожидаются дожди. Но будет не холодно.

- Ночью спасатели ликвидировали масштабный пожар в Святошинском районе столицы. Горел один из корпусов гимназии восточных языков.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил вероятность нападения на Украину. Он назвал такие слухи брехней.

- Новое обновление Windows 11 ведет к большим проблемам. Они касаются техники.

- Цены на видеокарты падают. Причина – увеличение предложения на рынке.