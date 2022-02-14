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Новости > Семь человек, включая детей, погибли в результате мощного взрыва на юге Франции

Семь человек, включая детей, погибли в результате мощного взрыва на юге Франции

Александр Панько
14.02.22 15:52
948
Семь человек, включая детей, погибли в результате мощного взрыва на юге Франции

Главное: Взрыв в бакалее на юге Франции унес жизни семерых человек, в том числе двоих детей.

Детали: Мощный взрыв в бакалее города Сен-Лоран-де-ла-Саланк на юге Франции унес жизни семерых человек. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, среди погибших — двое детей.

Кроме того, один человек получил серьезные ранения, трое получили легкие ранения, еще 25 были эвакуированы с места происшествия.

Вследствие взрыва начался пожар, к его тушению были привлечены 85 пожарных. Из-за инцидента были разрушены 11 квартир, расположенных в одном здании с бакалейным магазином.

Отметим, что причины взрыва не указываются.

В тему: 8 января 2015 года в в ресторане, расположенном неподалеку от мечети в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке Франции произошел взрыв. В результате теракта никто не пострадал.

Тэги: пожар, взрыв, мир, смерть, Франция

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