МИД Греции обвинил украинских военных в убийстве этнических греков на Донбассе

Главное: МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области. Как утверждают дипломаты, убийство совершили украинские военные.

Детали: По данным Министерства иностранных дел Греции, в результате ночной стрельбы в одном из заведений общепита в Гранитом Донецкой области, погибли двое этнических греков. Как сообщает «Европейская правда», раненными, по мнению дипломатов, также оказались греки.

«Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

Как утверждается, по имеющимся данным, «исполнителями двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами».

Министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, «чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине».

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В тему: В ночь на воскресенье, 13 февраля, в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области произошла стрельба. Ее жертвами стали два человека, еще двое получили ранения. По данным Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил, погибшими оказался военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо.