Главное: Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива призвал СБУ нейтрализовать президента США Джо Байдена, а если возможно, то и полностью ликвидировать.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», Илья Кива назвал президента США Джо Байдена главным провокатором войны. На своем канале в Telegram, он призвал Службу безопасности Украины ликвидировать его.

«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны — Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», — написал одиозный политик, выразив надежду, что президент Владимир Зеленский «именно с этой целью» предложил Байдену посетить Киев в ближайшие дни.

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