Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не может объединиться с неканоническими организациями

Главное: Церковь — это лечебница человеческих душ, и потому уместно сравнить ее с медицинским учреждением.

«От людей не особо воцерковленных часто приходится слышать вопрос в адрес духовенства: если Бог один, какая разница, в какую церковь ходить, почему бы всем просто не объединиться? Увы, развернутый ответ вопрошающих редко удовлетворяет, ведь чтобы понять сущность православной экклезиологии, нужно обладать определенным образовательным багажом. Да и само слово „экклезиология“ многие слышат впервые», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что в данной ситуации можно попробовать провести аналогию с предметами, знакомыми большинству людей.

Церковь — это лечебница человеческих душ, и потому уместнее всего её сравнить с медицинским учреждением, отметил архиерей.

«Представим себе, что в стране есть некий самый авторитетный медицинский Институт. Некогда он был основан величайшим врачом, с тех пор из поколения в поколение врачей там передается традиция служения страждущим и болящим. И, конечно, передаются и все необходимые медицинские знания.

И вдруг параллельно открывается еще один как бы „медицинский“ институт, а „врачи“, которые там работают, — совершеннейшие шарлатаны с поддельными сертификатами. Ситуацию не спасает и то, что туда ушел работать некогда настоящий врач, в свое время изгнанный из настоящего Института за нарушения, несовместимые с работой доктора, и лишенный лицензии. И вот представим, что какая-то часть общества, очень поверхностно разбирающаяся в медицине, всё время требует от истинного Института объединиться с шарлатанским. Пойдет ли на это учреждение, цель которого — служение людям? Безусловно, нет! Это значит поставить под угрозу жизнь и здоровье многих людей. Конечно, Институт мог бы принять кого-то из сотрудников шарлатанского учреждения, но при условии пересдачи ими всех экзаменов, подтверждающих их профпригодность и признание своей предыдущей деятельности незаконной», — сказал управделами УПЦ

И далее владыка продолжает проводить аналогию.

«Представим себе ещё один вполне себе законный Институт, который по каким-то отнюдь не медицинским причинам, а ради расширения собственного влияния или еще из-за чего-то вдруг решает взять под свое крыло упомянутых шарлатанов. Они объявляются филиалом данного учреждения, и им выдается лицензия. Но никто этих псевдодокторов не проверяет на соответствие врачебной деятельности, не требует сдать экзамены, признать свою прошлую сомнительную практику незаконной. Просто так выдали сертификаты — и всё», — говорит архиерей.

Митрополит Антоний отмечает, что такой «филиал» не перестанет быть шарлатанской конторой. «Ведь никакой, даже самый признанный сертификат не сможет скомпенсировать невежество и обман. Разве только сам институт, выдающий сертификаты шарлатанам, повредит своей репутации и из него начнут бежать врачи, имеющие совесть», — считает он.

«Спасение человеческих жизней для настоящих лечебниц — это самое важное. Что же тогда говорить о Церкви, которая спасает сами человеческие души не для временной земной жизни, а для жизни вечной?», — подытожил управделами УПЦ