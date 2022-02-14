Россиянке, попавшейся на допинге, разрешили и дальше выступать на Олимпиаде. Но есть одно условие

Главное: Сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на временное отстранение от соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой и допустил ее к участию в Олимпиаде-2022, несмотря на позитивную допинг-пробу.

Детали: Накануне в формате видеоконференции состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает LB.ua, слушание длилось около 6 часов.

Апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на временное отстранение Валиевой были отклонены. Такое решение CAS объясняет статусом защищенной персоны и особым подходом к ней.

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого ущерба и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу.

Комиссия признала, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей «непоправимый ущерб в этих обстоятельствах».

Комиссия CAS также отметила, что существовали серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой. Это отразилось на способности фигуристки выполнить определенные юридические требования в ее интересах. Такое позднее сообщение — не ее вина.

В то же время, как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета, исполком организации решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов «в интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам».

Также отмечается — если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этом соревновании не будет «ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения».

В МОК подчеркнули, что по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организуют «достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено».

В тему: 8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли церемонию награждения команд фигуристов. По данным СМИ, это случилось из-за допинг-пробы у одного из представителей сборной Российского олимпийского комитета.

Позже стало известно, что в одной из допинг-проб российской фигуристки Камилы Валиевой, получившей золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, обнаружили запрещенный препарат от сердца триметазидин.